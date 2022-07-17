قبل المواجهة مع الأولمبي.. نادي الاتحاد يطالب بتوضيح بشأن تقنية “الفار”

أخبار ليبيا 24

طالب نادي الاتحاد، الاتحاد الليبي لكرة القدم بتوضيح ما حصل في الجولة الأولى بشأن تقنية الفيديو “الفار” وتحديد المسؤول عن الخلل الذي حدث خلال مباريات سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز، والمقامة في تونس.

وشدد نادي الاتحاد، في بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك، على ضرورة حسم أمر وجود تقنية الفار في المباريات المقبلة من عدمه.

وتساءل النادي عن جودة أداء تقنية الفيديو في حال الاعتماد عليها، مطالبا العاملين عليها بضرورة توخي الحذر والمهنية تفاديا لأي مشاكل قد تعيق سير المسابقة.

وأكد نادي الاتحاد على أهمية توضيح كل الملابسات غير المقبولة التي تتطلب توضيحا دقيقا ومفصلا لكي تتضح الأمور وتزيل العتمة حفاظا على سير المسابقة.

وتعادل الاتحاد، في الجولة الأولى لمرحلة سداسي التتويج، مع الأهلي بنغازي، من دون أهداف وسيواجه اليوم الأحد فريق الأولمبي في الجولة الثانية.