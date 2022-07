أخبار ليبيا 24 تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب رادس في تونس الذي سيحتضن ديربي بنغازي الملتهب بين الأهلي بنغازي والنصر في الجولة الثانية من منافسات سداسي التتويج بالدوري الليبي. وستقام المواجهة مساء الأحد عند الساعة 21:00 مساءً بالتوقيت المحلي. ويدخل الفريقين وفي جعبة كل منهما نقطة واحدة من مواجهتي الجولة الأولى، حيث استهل …

The post ديربي ملتهب بين الأهلي بنغازي والنصر على ملعب رادس بتونس appeared first on أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24