نقابة الإعلاميين الرياضيين تعتزم إطلاق حفل جوائز الدوري الليبي في نسخته الثالثة

طرابلس 17 يوليو 2022 (وال) _ أفاد رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين (نصر المهدوي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ عن موعد انطلاق حفل جوائز الدوري الليبي في نسخته الثالثة، والتي ستقام يوم 2022/8/27 بالعاصمة طرابلس في قاعة الهناء طريق الشط.

وأشار المهدوي إلى أن الاعب الدولي للمنتخب الليبي (طارق التائب) سيكون الرئيس الفخري للاحتفالية، و أن الاختيار سيكون عن طريق لجنة التقييم، والتي ستعطي نتائجه بعد ختام الدوري السداسي.

وأكد المهدوي أن الاحتفالية ستكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية مباشرة، وأن النقابة تسعى لإقامة ندوة حول التعصب الرياضي بتنظيم ورعاية فرع النقابة بنغازي. (وال _ طرابلس) م ب

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