الإعلان عن أطقم تحكيم الجولة الثانية من دوري التتويج

تونس 17 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة التحكيم العامة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن أطقم تحكيم مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج للدوري السداسي، والمقامة حالياً في دولة تونس.

هذا وأسندت المهمة في لقاء الاتحاد والأولمبي للحكم الوطني (محمد الشحومي)، ولقاء الأهلي طرابلس والأخضر للحكم الأثيوبي (باملاك تيسما)، بينما اللقاء المنتظر والديربي لمدينة بنغازي الأهلي بنغازي والنصر فكلفت المهمة للحكم البورندي (باسفيك). (وال _ تونس) م ب

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