انطلقت في السعودية التحضيرات النهائية للمنتخب الوطني لكرة القدم للشباب قبل خوض منافسات البطولة العربية التي تستضيفها السعودية بداية من العشرين من شهر يوليو الجاري.

منتخبنا الوطني أجرى حصته التدريبية الأولى على أرضية الملعب الجانبي لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية وسط أجواء جدية غلب عليها طابع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية بقيادة المدرب عياد القاضي، هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مع المنتخب العراقي الأحد تحضيرا لهذه البطولة، يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بالبداية التي ستكون يوم الأربعاء القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الشباب يواصل تحضيراته استعدادا للبطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار