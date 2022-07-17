في ظل غياب الدعم .. سباحين ليبيا يعتلون منصات التتويج

تونس 17 يوليو 2022 (وال) _ صرح رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي (خالد المقصبي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن أبطال ليبيا في السباحة يسجلون في التاريخ أسمائهم من ذهب في ظل الغياب والدعم المادي، وذلك برفع إسم ليبيا على منصات التتويج، بالرغم من المشاركة على حساب الأندية التونسية.

وتابع المقصبي: نبارك للسباحان (جهاد شرلاله وعبدالرحيم الشبلي) على الإنجاز التاريخي والاستحقاق بالرغم من الصعوبات وقلة الإمكانيات، إلا أن السباحين ادخلوا الفرحة والبهجة للاتحاد الليبي للسباحة، بعد أن استطاعوا اعتلاء منصات التتويح

وأكد المقصبي: أن في اليوم الثاني والختامي لبطولة تونس الوطنية للفئات السنية، استطاع السباح (جهاد شرلاله) الحصول على القلادة البرونزية مسافة 100متر حرة وأيضاً برونزية تتابع 4/50، والسباح (عبدالرحيم الشبلي) تحصل على القلادة الفضية 4/50 تتابع متنوع، وذهبية 50 متر فراشة لترتفع حصيلة السباحان في البطولة إلى ثلاث قلائد برونزية وذهبيتان وفضيتان. (وال _ تونس) م ب

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