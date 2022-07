اليوم تنطلق مباريات الجولـة الثانيـة من مرحـلة التتـويـج

تقام مساء اليوم مباريات الجولة الثانية من مرحلة سداسي التتويج للدوري الممتاز لكرة القدم بلقائين في توقيت واحد تجمع الأولى الأهلي طرابلس والأخضر و كذلك الاتحاد مع فريق الأولمبي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

الأهلي طرابلس يبحث عن النقاط الثلاث في الجولة الثانية للدخول في سباق المنافسة على لقب البطولة، بينما فريق الأخضر سيحاول تأكيد الصدارة بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق الأولمبي، في مباراة الاتحاد والاولمبي الفريقان سيدخلان بهدف الفوز للإبقاء على حظوظ المنافسة على اللقب، بطل النسخة الأخيرة لا يريد التفريط في النقاط بعد التعادل الأول والأولمبي يسعى لتعويض خسارة الجولة الأولى.

وفي المباراة الثالثة التي ستقام في ملعب رادس في تمام التاسعة سيكون التنافس كبيرا جدا بين قطبي المدينة الأهلي بنغازي والنصر في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

