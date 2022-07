منتخب الشــباب للـكـرة الطـائرة يبــدأ تدريبـاته في مصـراتة

عقدت إدارة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة اجتماعها الأول بالجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني للشباب الذي بدأ تدريباته صباح السبت بقاعة الألعاب الرياضية بنادي السويحلي.

رئيس لجنة المنتخبات خيري دوه أكد على أهمية الالتزام في التدريبات وضرورة الإحساس بشرف تمثيل المنتخب الوطني، التدريبات انطلقت بقاعه نادي السويحلي بإشراف المدربان رمزي أبوشعاله ويوسف بركة، التدريبات ستكون على فترتين صباحية ومسائية تحضيرا للمشاركة في بطولتي إفريقيا تحت واحد وعشرين عاما بتونس وتحت تسعة عشر عاما بالمغرب في أغسطس وسبتمبر القادمين.

