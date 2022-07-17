مراسل”وال”: انتخاب الكاميروني برتران ميندوغا رئيسًا جديدًا للاتحاد الأفريقي للملاكمة

بنغازي 17 يوليو 2022 (وال)- كشف مدير مكتب الرياضة بطبرق فرج البدين، عن انتخاب الكاميروني برتران ميندوغا رئيسًا جديدًا للاتحاد الأفريقي للملاكمة AFBC خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقد بالعاصمة الجزائرية.

وأضاف البدين – في تصريح لمراسل “وال” – أنه تم اختيار الكاميروني أمس السبت؛ بعدما حاز على أغلبية الأصوات بحصوله على 21 صوتًا من أصل 40 صوتًا، متقدما بنسبة كبيرة على منافسيه رئيس الاتحادية الجزائرية نورالدين فوزيل الذي تحصل على 10 أصوات، ورئيس الاتحاد الأوغندي موسى موهانجي بعدد 9 أصوات، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الروسي عمر كرمليف، وأعضاء المكتب التنفيذي للأيبا وعضو الاتحاد الليبي لؤي الجهمي وعدد 40 اتحاد أفريقي.

وأشار البدين إلى أن ميندوغا يبلغ من العمر 59 عامًا، وقد درس في مجال الاقتصاد، وشغل خطة رئيس الاتحاد الكاميروني للملاكمة، وقد تحصل على شهادة ITO وAOBSupervisor، بالإضافة إلى تقلده لمناصب عدة؛ منها عضوية المكتب التنفيذي للاتحادي الدولي والأفريقي، ورئاسة لمنطقتي الرابعة والثالثة للملاكمة، ورئاسة لجنة الاحتراف بالاتحاد الأفريقي. (وال) م ب/ ر ت

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