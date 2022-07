عزز نادي دارنس صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع المهاجم النيجيري يستانلي ديمغبا استعدادًا للموسم الجديد.

صفقة النيجيري يستانلي ديمغبا تعتبر هي الثانية لأنيق درنة؛ فقد ضم دارنس نهاية الأسبوع الماضي لاعب الوسط الغابوني فرانك ستيفن أنجونجا، قادمًا من نادي طلائع الجيش المصري.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

