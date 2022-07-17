سداسي التتويج .. الاتحاد ينهي الشوط الأول متقدمًا على الأولمبي

تونس 17 يوليو 2022 (وال)- نجح فريق الاتحاد في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف وحيد على الأولمبي، ضمن حساب الجولة الثانية من سداسي التتويج لكرة القدم.

المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير، ويدين الاتحاد في الشوط الأول من هذا اللقاء الذي يقوده الحكم الدولي الليبي محمد الشحومي، إلى مهاجمه معاد عيسي الذي تمكن من إحراز هدف اللقاء الوحيد في آواخر الحصة الأولى من ركلة جزاء. (وال) س أ/ ر ت

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