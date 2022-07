اتحاد كرة السلة يخاطب الأهليان بشأن المشاركات الخارجية

خاطب الاتحاد الليبي لكرة السلة نادي الأهلي طرابلس بشأن مشاركة الفريق الأول في منافسات تصفيات بطولة الأندية الأفريقية التي تنطلق مطلع سبتمبر المقبل بصفته بطلاً للدوري الليبي لكرة السلة هذا الموسم.

اتحاد كرة السلة وجه خطابا أيضا لنادي الأهلي بنغازي بشأن مشاركته في منافسات بطولة الأندية العربية التي سيستضيفها نادي الكويت الكويتي خلال الفترة 5 – 15 أكتوبر المقبل بصفته بطلا لنسخته الأخيرة لمنافسات كأس ليبيا لكرة السلة.

