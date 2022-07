الليبيان الشبلي وشرلالة يتألقان في بطولة تونس للسباحة

توج السباح الليبي عبد الرحيم الشبلي بذهبية 200م حرة وذهبية 50م فراشة رفقة فريق الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة تونس لسباحة لفئة البراعم.

اليوم الثاني في منافسات الفئات السنية لبطولة تونس لسباحة شهد تألقا ليبيا آخر عبر السباح الناشئ جهاد شرلالة الذي توج بفضية 50م سباحة حرة ليضيف شرلالة ثلاث ميداليات إلى رصيده بعد فوزه في منافسات اليوم الأول برونزية 100م سباحة حرة وبرونزية 50 أربعة حرة.

