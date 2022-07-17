” أجايي ” يحسم موقعة الشوط الأول من ديربي بنغازي

تونس 17 يوليو 2022 (وال)- حسم مهاجم فريق النصر النيجيري جونيور أجايي موقعة الشوط الأول من ديربي بنغازي التي جمعت النصر والأهلي ضمن حساب ثاني جولات سداسي التتويج من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي تقام على أرضية ملعب رادس بتونس؛ حيث نجح المهاجم النيجيري مبكرًا من تسجيل هدف الحصة الأولى الوحيد بعد متابعته الكرة المرتدة من عارضة الحارس أحمد عزاقة والتي أطلقها التونسي مالك الميلادي من خارج منطقة الجزاء. (وال) س أ/ ر ت

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