يدخل يوم غد الاثنين منتخبنا الوطني للكاراتيه لفئة الكبار “كومتي” في معسكر تحضيري بمدينة بنغازي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بمصر نهاية الشهر الجاري.

قائمة المنتخب الوطني للكاراتيه ستضم كلا من نوري السعداوي من نادي قاريونس الرياضي وإبراهيم السحاتي من نادي سبورت أولمبيك، وصالح مختار من نادي الحرية، ومحمد أبودبوس ممثلا عن أكاديمية مصراتة؛ بالإضافة إلى عصام الضبع من أكاديمية سبيشل وان.

هذا وسيقام المعسكر التحضيري بقاعة نادي قاريونس وسيستمر لمدة ثمانية أيام ومن ثم ستتوجه بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه مباشرة إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكاراتيه يستعد في بنغازي تأهبا للبطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار