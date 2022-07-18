النصر يحسم “ديربي بنغازي” ويشعل المنافسة على اللقب

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حسم النصر “ديربي بنغازي” لصالحه بعد فوزه الثمين على الأهلي بنغازي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب رادس في تونس العاصمة.

وجاءت المواجهة ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز. وبهذا الفوز استطاع النصر الدخول بقوة في دائرة المنافسة على اللقب، وذلك برفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد الأهلي بنغازي عند نقطة واحدة من مباراتين.

وأحرز هدفي النصر، النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 6 ويحي الزليتني في الدقيقة 81.

السباق على اللقب

وضمن نفس المنافسات، فاز حامل اللقب فريق الاتحاد على الأولمبي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب المنستير بتونس، ورفع رصيده كذلك إلى 4 نقاط، بينما بقي الأولمبي بلا رصيد من النقاط بعد جولتين.

كما نجح الأهلي طرابلس من إزاحة فريق الأخضر من صدارة الدوري بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف، على الملعب الأولمبي في سوسة بتونس. ورفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد الأخضر عند 3 نقاط.