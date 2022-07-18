سداسي التتويج .. المغربي ” الفقية ” يقود الأهلي طرابلس للفوز على الأخضر

تونس 18 يوليو 2022 (وال) _ تمكن فريق الأهلي طرابلس من التفوق على نظيرة الأخضر بنتيجة (3-1)، محتلاً مؤقتاً صدارة ترتيب السداسي الليبي، وذلك لحساب ثاني جولات سداسي التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الأحد – على أرضية ملعب سوسة.

هذا ودخل الفريقان اللقاء الذي توسطه الحكم الأثيوبي ( باملاك تايسما )، وكل منهما يأمل في تحقيق الانتصار، فضلاً على أن دوافع الأخضر كانت كبيرة ومنتشي بفوزه الأول على الأولمبي، في حين أن الأهلي طرابلس رمى بكل أوراقة نحو مرمى الحارس ( هارون البيري ).

وجسد الأهلي سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء منذ البداية ، مهدداً مرمى ( هارون البيري ) في أكثر من مناسبة، ليحتسب بعد هذا الضغط الكثيف الحكم الأثيوبي ( باملاك تايسما ) ركلة جزاء للأهلي تقدم لها محترفه المغربي ( محمد الفقية ) معلناً عن ولادة أول أهداف اللقاء، وذلك في الدقيقة الـ 20 .

حاول الأخضر الرد على هدف الأهلي، وذلك عبر تصويبة قوية أرسلها الشامخ العبيدي من خارج منطقة الجزاء أبعاد بإقتدار الحارس محمد نشنوش إلى ركنية، وذلك في الدقيقة الـ 27.

في الشوط الثاني،حاول الأخضر تنظيم صفوفه وخطوطه الثلاثة، من أجل تعديل النتيجة، وعند مطلع الدقيقة الـ 53 قدم الأنغولي ( آري بابل ) فاصل مهاري ممرراً عرضية محكمة نجح من خلالها المهاجم ( أحمد كراوع ) معادلة أوتار النتيجة.

الفرحة الخضراوية لم تدم طويلاً، فالأهلي صاحب النصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأخيرة، كشر عن أنيابة مجدداً ، فضلاً على أن الكرة الثابتة التي أطلقها من الجهة اليسرى المغربي ( محمد الفقية ) تستقر في السقف العلوي للحارس ( هارون البيري ) لتعلن عن ثاني أهداف اللقاء.

المد الهجومي للأهلي تواصل، وكيفما بدأ مهاجماً من الجهة اليمنى ، جاء ثالث الأهداف من الظهير الأيمن ( علي معتوق )، وذلك إثر تصويبة قوية من بعيد خادعة الجميع، مغازلة بذلك مرمى ( هارون البيري ) للمرة الثالثة توالياً في هذا اللقاء، ومعها تنتهي مجريات الـ 90 دقيقة للأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز، أضاف الأهلي طرابلس ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، ليصبح بذلك بـ 4 نقاط من تعادل وفوز، محتلاً بها المرتبة الثانية في سداسي التتويج، فيما تجمد رصيد الأخضر عند النقطة الـ 3 حصدها من فوز في الجولة الأولى. (وال _ تونس)

تقرير: سيف امبيه

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