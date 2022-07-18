الاتحاد يعمق جراح الأولمبي ويشعل المنافسة على سداسي التتويج

تونس 18 يوليو 2022 (وال) _ عمق فريق الاتحاد لكرة القدم جراح منافسة الأولمبي’ بتغلبه عليه بثنائية نظيفة’ وذلك في أطار ثاني جولات سداسي التتويج الليبي للموسم الرياضي 2021 \ 2022 ‘ في المباراة التي جرت – أمس الأحد – على أرضية ملعب مصطفي بن جنات بالمنستير.

الشوط الأول من هذه المواجهة التي توسطها الحكم الدولي الليبي ( محمد الشحومي )’ كانت فيه الأفضلية نسبية للاتحاد’ معتمدا كثيرا على انطلاقات مهاجمه ( معاد عيسي ) و ( محمد زعبية ) كمحطة هوائية طيلة النصف الأول من اللقاء.

ضغط الاتحاد المكثف على مرمى الأولمبي’ أسفر في أؤاخر الشوط الأول عن ركلة جزاء تسبب فيها ( عبدالعاطي العباسي )’ تقدم لها المهاجم ( معاد عيسي ) موقعا أول أهداف اللقاء.

في الحصة الثانية من المقابلة’ حاول الأولمبي التقدم نحو مرمى ودفاعات الاتحاد’ مشكلا هجمات محتشمة وخجولة لم تغير في الأمر شيئا’ بل زادت الاتحاد رغبة كبرى لمضاعفة النتيجة بهدف ثاني.

هذا وحملت الدقيقة (90-2) الجديد للاتحاد’ لاسيما أن المهاجم ( انس المصراتي ) قام بمجهود فردي منطلقا من الجهة اليسرى ‘ ليمرر كرة عرضية متقنة لزميلة ( عبد العاطي العباسي )’ الذي لم يتوانا في استقرار الكرة داخل شباك ( على شيوة ).

وبهذا الفوز’ الحق الاتحاد الخسارة الثانية تواليا للاولمبي بسداسي التتويج’ بينما أضاف الاتحاد ثلاثة نقاط مهمةإلى رصيده’ ليصبح بذلك أربعة نقاط’ مشعلا المنافسة على لقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (وال _ تونس) س أ

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