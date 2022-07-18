مركز مكافحة الأمراض ينظم لقاء عمل حول “التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية”

بنغازي 18 يوليو 2022 (وال) _ نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف و إدارة الخدمات الصحية بنغازي، لقاء عمل حول “التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية”.

واستهدف اللقاء الذي أقيم بمقر الخدمات الصحية بنغازي، أمس الأحد، عدداً من الإعلاميين في وكالة الأنباء الليبية، والهيئة العامة للصحافة والإذاعات المحلية وبعض القطاعات في مدينة بنغازي.

وتناول اللقاء محاضرات وحلقات نقاش حول مهارات التواصل، والتثقيف الصحي في ظل جائحة كورونا، وكذلك آخر مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا، وأهمية التطعيم قدمها كل من (عماد نجومة) مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض و(أحمد العوامي) مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية – بنغازي.

وحضر افتتاح البرنامج (ناصر مختار الكاديكي) مدير الخدمات الصحية بنغازي، حيث ألقى كلمة رحب فيها بالحضور وأكد على دور الإعلام المهم في توصيل رسالة التثقيف الصحي في مختلف المجالات الصحية.

وفي الختام، قدم (عماد نجومة) مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الشكر والتقدير لإدارة الخدمات الصحية بنغازي على تعاونها الدائم ودعمها لبرامج التدريب المختلفة التي يقيمها المركز. (وال _ بنغازي) ف م

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