الشرطة الإيطالية تلقي القبض على نجم تشيلسي وميلان بالخطأ!

واصل سوء الحظ مطاردة اللاعب الفرنسي تيمويه باكايوكو، ولكن هذه المرة ليس على الصعيد الرياضي، ولكن خارج الميدان كذلك.

النجم الفرنسي السابق لموناكو يلعب حالياً مُعاراً مع ميلان من تشيلسي، وكان على أعتاب الانتقال لمارسيليا بحسب “فوت ميركاتو”، ولكن مدرب الفريق الفرنسي الجديد إيجور تودور أوقف الصفقة ورفض اللاعب.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعية يظهر الشرطة الإيطالية وهي تقوم بالقبض على باكايوكو في أحد الشوارع.

وقام ثلاثة ظباط بإخراج اللاعب من سيارته في عرض الطريق وتقييده وتفتيش سيارته، وبدت علامات الدهشة على وجهه.

ويظهر في الفيديو بعد ذلك ظابطان وهما يتحدثان، ثم قاما بالإفراج عن اللاعب، وعلم جول أن كان هناك التباس بخصوص هوية اللاعب.

📽 Tiémoué Bakayoko arrêté par la police italienne à Milan. Le policier, gêné quand son collègue lui apprend qu’il s’agit du milieu de terrain de l’AC Milan, semble s’excuser avant de le laisser repartir. pic.twitter.com/OrYtqiiRTY — RMC Sport (@RMCsport) July 18, 2022

لماذا قبضت الشرطة على باكايوكو؟

وبحسب الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري، قالت الشرطة إن القبض على اللاعب حدث بسبب وجود حالة بحث وترقب لمشتبه به في إطلاق نار بموقع قريب من القبض على لاعب ميلان، ومواصفاته من حيث لون البشرة والملابس تتطابق مع باكايوكو.

ولم يصدر أي بيانات رسمية من اللاعب أو ميلان تعلق على الواقعة الغريبة حتى الآن.

وقالت “RMC” إن الشرطي الذي قبض على باكايوكو شعر بالخجل عندما أخبره زميله بهوية الشخص المقبوض عليه، واعتذر له على الأرجح قبل إطلاق سراحه.