أخبار الانتقالات | ديبالا يخضع لمورينيو ويختار روما

حسب “فابريزيو رومانو”، أصبح أرماندو بروخا، لاعب ومهاجم تشيلسي، قريباً من وست هام.

وستكلف الصفقة الهامرز مبلغاً يتعدى 30 مليون يورو بعد الاتفاق بين الناديين، بانتظار التوصل لاتفاق شخصي مع المهاجم الشاب بحسب التقرير.

ميلان يقترب من هدفه

أكدت “لاجازيتا” أن ميلان أصبح قريباً من حسم صفقة تشارلز دي كاتلار، نجم بروج في الساعات الثمان وأربعين المقبلة.

اللاعب غاب عن المشاركة في السوبر البلجيكي مساء الأحد، وهو ما أعتبرته الصحيفة علامة على قرب الصفقة.

وينتظر أن يدفع ميلان مبلغاً في حدود 35 مليون يورو، ولكن هناك بعد منافسة من ليدز على اللاعب بحسب التقرير.

نيوكاسل يستهدف نجم ليدز

وضحت “ميرور” أن نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع نجم ليدز ولاعب مانشستر سيتي السابق جاك هاريسون.

وبحسب التقرير، يقدر ليدز قيمة نجمه في حدود 40 مليون يورو.

مانشستر يحدد بديل دي يونج

أفادت “إكسبريس” بوجود خطة بديلة من مانشستر يونايتد في حال فشل بالتعاقد مع فرينكي دي يونج من برشلونة.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن الدولي البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وولفرهامبتون، قد يكون الحل لتعويض صفقة الهولندي إذا لم تتم.

عرض مارسيلو على ليون

ذكر “فوت ميركاتو” أن نجم ريال مدريد السابق مارسيلو تم عرضه من قبل وكلاء على ليون.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي لا يرحب بالفكرة بسبب الراتب المرتفع الذي يطلبه البرازيلي.

يوفنتوس يستهدف بريمير وباو توريس

أوضحت “لاجازيتا” أن يوفنتوس يستهدف جيلسون بريمير من تورينو لتعريض رحيل ماتاياس دي ليخت الوشيك، وعرض راتباً وقيمة انتقال على تورينو أكبر من عرض إنتر.

ثاني الحلول هو مدافع فياريال باو توريس، والذي يطلب ناديه مبلغاً في حدود 50 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

ديبالا يختار روما

أكدت “سكاي” أن باولو ديبالا قد وافق مساء الأحد على العرض المقدم من روما، وسيصبح لاعباً جديداً للجيالوروسي.

روما قدم عرضاً بحسب التقرير قيمته 4 مليون يورو، بالإضافة لحوافز ترفع الراتب إلى 6 مليون يورو بالموسم.

وذكر التقرير أن مكالمة جوزيه مورينيو قبل يومين مع اللاعب كان لها دوراً حاسماً في إقناعه بقبول العرض، بالإضافة لشعوره بالملل من انتظار إنتر الذي أراد أولاً التخلص من مهاجمين لإفساح المجال لضم الأرجنتيني.