اعتماد نتائج وعقوبات الأسبوع الرابع لتصفيات الصعود إلى الدرجة الأولى

طرابلس 19 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة تنظيم المسابقات عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” عن اعتماد نتائج الأسبوع الرابع لتصفيات الصعود من الدرجة الثانية للأندية التابعة للاتحادات الفرعية (بنغازي _ خليج سرت).

هذا وحقق فريق خالد بن الوليد على فريق السلاوي بهدفين نظيفين، وتفوق فريق الخليج على الهوارية الكغرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، كما قبلت لجنة المسابقات الطعن المقدم من فريق اللبه ضد فريق ارسكو ليتم اعتماد النتيجة لفريق اللبه بهدفين نظيفين.

هذا و نص القرار رقم (152) بمعاقبة فريق راسكو بدفع غرامة مالية وقدرها 5000 دينار، ومعاقبة لاعب فريق اللبه (محمد مفتاح منصور) بالإيقاف لمدة عام ميلادي مع غرامة مالية 5000 دينار، طبقا لنص المادة 27 فقرة 4 من لائحة الجزاءات. (وال _ طرابلس) م ب

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