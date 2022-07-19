في ثالث نزلاته الإحترافية.. الفلاح يطيح ببطل آسيا في الملاكمة

إسطنبول 19 يوليو 2022 (وال) _ توج البطل الليبي الملاكم (سعد الفلاح) البالغ من العمر 22 عاما بفوز مستحق على الملاكم الإيراني (محمد زالهي) البالغ من العمر 24 عاما صاحب برونزية أولمبياد طوكيو وبطل آسيا 2021، وذلك بعد تفوقه عليه بالنقاط حتى الجولة الخامسة، ليعلن الحكم نهاية النزال بعد استسلام كامل للملاكم الإيراني.

ويعتبر هذا النزال الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية، هو الثالث للبطل الليبي (سعد الفلاح)، صاحب ألقاب (ذهبية المغرب العربي 2019، وذهبية تونس الدولية 2019، وبرونزية أفريقيا بالكونغو 2021، و25 عدد فوز بالبطولات المحلية). (وال _ إسطنبول) م ب

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