اتحـاد كـرة القـدم يجتـمع مـع فـرق سـداسـي التتـويـج

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبدالحكيم الشلمانى” اجتماعا مساء الاثنين مع مندوبى الفرق المشاركة في الدور السداسي لمرحلة التتويج في الدوري الممتاز بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة كافة الأمور التي حصلت في الجولتين السابقتين والتأكيد على أهمية تعاون الجميع وتضافر كل الجهود من أجل إنجاح الأسابيع الأخيرة من مرحلة التتويج والتحلي بروح التنافس الشريف والروح الرياضية العالية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

