النصـر مـع الأولمبـي فـي مبـاراة هـامـة للفريقيـن

في الجولة الثالثة من مرحلة سداسي التتويج فريق النصر يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية والسير بثبات نحو لقب البطولة عندما يواجه فريق الاولمبي الجريح الذي خسر مباراتين في السداسي.

فريق الأولمبي بقيادة مدربه مروان المبروك سيكون في رحلة البحث عن التعويض بعد الخسارتين أمام الأخضر والاتحاد والإبقاء على حظوظه في المنافسة على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية، أما فريق النصر فبدأ يظهر بوجه حقيقي رغم الظروف التي مر بها قبل مرحلة السداسي وأثبت أحقيته في المنافسة على لقب البطولة.

