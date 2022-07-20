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الاتحـاد فـي مواجهـة الأخـضر بملعـب المنستـير

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يلتقي فريق الاتحاد مع فريق الأخضـر في مباراة قوية بملعب بملعب المنستيرفي تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا .

فريق الاتحاد حامل اللقب سيدخل مباراة الأخضر باحثا عن النقاط الثلاث وعدم التفريط في أي نقطة في رحلة البحث عن المحافظة على لقب البطولة، أما فريق الأخضر فسيدخل مباراة الاتحاد وعينه على تعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام فريق الأهلي طرابلس ليبقي على حساباته في سباق التتويج باللقب.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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