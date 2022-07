يلتقي فريق الاتحاد مع فريق الأخضـر في مباراة قوية بملعب بملعب المنستيرفي تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا .

فريق الاتحاد حامل اللقب سيدخل مباراة الأخضر باحثا عن النقاط الثلاث وعدم التفريط في أي نقطة في رحلة البحث عن المحافظة على لقب البطولة، أما فريق الأخضر فسيدخل مباراة الاتحاد وعينه على تعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام فريق الأهلي طرابلس ليبقي على حساباته في سباق التتويج باللقب.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحـاد فـي مواجهـة الأخـضر بملعـب المنستـير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار