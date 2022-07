يحتضن ملعب الطيب المهيري بصفاقس مباراة الأهلي طرابلس المتصدر والأهلي بنغازي صاحب المركز الخامس

الاهلي طرابلس يدخل المواجهة منتشيا بفوزه على الأخضر في الجولة الماضية وكله أمل لمواصلة حصد النقاط في طريق التتويج ، أما الأهلي بنغازي فسيبحث عن تعويض خسارته في لقاء الديرب يأمام النصر في الجولة الماضية والخروج بالنقاط الثلاث التي قد تعيده لدائرة المنافسة على اللقب

