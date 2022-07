تعاقد نادي السويحلي مع المهاجم السابق للاتحاد المصراتي الكونغولي بكاكي كريست في صفقة انتقال حر استعدادا لمنافسات الموسم القادم

السويحلي أعلن عن أولى صفقاته للموسم الجديد بضم أحد أفضل محترفي الدوري الممتاز في الموسم الماضي ، إذ تعمل إدارة أحمر وأبيض مصراتة على سد نواقص الفريق للمنافسة بقوة في الموسم القادم

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post السويحلي يتعاقد مع الكونغولي بكاكي كريست appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار