تعاقد نادي العلمين السعودي يتعاقد رسميا مع نجمي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات محمد خميس و إبراهيم عبدالحميد

تعاقد نادي العلمين السعودي جاء بعد تألق ثنائي المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات في البطولة العربية الذي أقيمت في السعودية مؤخرا . هذا ويشار إلى أن فريق العلمين السعودي يحتل الترتيب الثالث في دوري السعودي لكرة القدم للصالات

