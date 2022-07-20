وال| بنغازي .. انطلاق دوري اللثامة لكرة القدم الشاطئية 2022م الأسبوع المقبل

بنغازي 20 يوليو 2022 (وال) _ صرح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة اللثامة الشاطئية (بوفاخرة المشيطي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن مدينة بنغازي ستشهد انطلاق بطولة دوري اللثامة لكرة القدم الشاطئية 2022، بمشاركة 8 فرق مقسمة على مجموعتين.

وأوضح المشيطي: أن هذه الفرق هي (نجوم الصابري ونجوم جليانة ونجوم اللثامة ونجوم بنغازي ونجوم الهلال ونجوم الأهلي ونجوم النصر ونجوم التحدي).

وأشار إلى أن البطولة ستنطلق منتصف الأسبوع القادم، بمشاركة حكام معتمدين من اتحاد اللعبة على نظام قانون الخاص لكرة القدم الشاطئية.

وأكمل المشيطي: هذا الدوري سينطلق بالتنسيق مع المجلس البلدي بنغازي، وبدعم من شركة (مايكوين) البرازيلية. (وال _ بنغازي) م ب

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