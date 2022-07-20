الزاوية تستضيف نهائيات دوري كرة القدم داخل الصالات

الزاوية 20 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات لكرة القدم داخل الصالات عبر الصفحة الرسمية “فيسبوك” عن مواعيد نهائيات الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات للموسم الحالي.

هذا وقد تقرر إقامة النهائيات في مدينة الزاوية داخل قاعة الألعاب الرياضية بنادي الأولمبي، بمشاركة أندية الأخضر والنصر والخور والاتحاد والسويحلي والأولمبي، وباستضافة الاتحاد الفرعي المنطقة الغربية اعتباراً من تاريخ وإلى 2022/8/14/8. (وال _ الزاوية) م ب

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