اختتام دوري القطاعات لكرة القدم الخماسية بطبرق

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شهد ملعب نادي المختار بمدينة طبرق، أمس الثلاثاء، اختتام دوري القطاعات لكرة القدم الخماسية.

وحقق فريق شركة البريقة فوزاً على فريق ديوان مجلس النواب في نهائي دوري القطاعات.

وانتهى الوقت الرسمي للمباراة النهائية بالتعادل بهدف مقابل هدف، حيث بادر فريق البريقة التسجيل عن طريق لاعبه، عاشور عمر، في حين عادل فريق ديوان مجلس النواب عن طريق لاعبه، حمد الدغاري، وبركلات الترجيح نجح فريق البريقة بالفوز بالدوري.

وشارك في البطولة التي أقيمت على أرواح عدد من الشخصيات الرياضية بمدينة طبرق والتي رحلت في الفترة القريبة الماضية، حيث تم في ختام الدوري بتكريم أسرهم.