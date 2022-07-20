الإعلان عن حكام الجولة الثالثة للدوري الليبي

طرابلس 20 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة الحكام العامة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، عن تكليفات حكام الجولة الثالثة للدوري السداسي من الدوري الليبي، وذلك من أجل تحديد بطل الدوري للموسم 2022/2021.

هذا و كلف الحكم (أحمد الشلماني) بمساعدة (باسم سيف النصر) و(منجي ابوشكيوة) لقيادة مباراة النصر والأولمبي وحكام الفار (عبد الواحد حرويده) و(محمد لاغا)، بينما طاقم التحكيم لإدارة مباراة الاتحاد والأخضر (عبد الباسط شهوب) حكم أول بمساعدة (وحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز) وحكام الفار (معتز الشلماني وعطيه محمد)، بينما لقاء الأهليان فقد كلفت المهمة للحكم (محمود البنا) بمساعدة (يوسف البساطي وأحمد توفيق) وحكام الفار (عبد الله الشهري وفهد العمري). (وال _ طرابلس) م ب

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