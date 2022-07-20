الاتحاد يفوز على الأخضر بهدفين لهدف والأولمبي يفاجئ النصر بهدف نظيف

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حقق الاتحاد فوزًا ثمينًا على الأخضر فيما تغلب الأولمبي على منافسه النصر، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لسداسي التتويج للدوري الليبي.

وتغلب الاتحاد على الأخضر بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب المنستير في تونس، بينما حقق الأولمبي فوزه الأول على النصر بهدف دون مقابل، على ملعب سوسة.

وعزز الاتحاد حظوظه للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما توقف الأخضر عند 3 نقاط من فوز وحيد وخسارتين.

الاتحاد يقلب النتيجة

وتقدم الأخضر عن طريق أحمد كراوع في الشوط الأول، لكن الاتحاد استطاع قلب النتيجة بالشوط الثاني بإحراز هدفي التعديل والفوز الأول طريق أنس المصراتي، والثاني سند الورفلي. وبهذا يتصدر الاتحاد منافسات سداسي التتويج مؤقتًا.

الأولمبي يفاجئ النصر

وفي المباراة الثانية، جاء هدف الأولمبي برأسية لقائد الفريق هشام الأجنف في الدقيقة 69. وهذا الفوز هو الأول للأولمبي بعد 3 جولات، بينما تلقى النصر أول خسارة في السداسي. وبخسارته أمام الأولمبي توقف رصيد النصر عند 4 نقاط، بينما رفع الأولمبي رصيده إلى 3 نقاط.

وتختتم الجولة الثالثة، بمواجهة مهمة تجمع الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي على ملعب صفاقس.