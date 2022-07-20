طبرق.. بدء دورة مبادئ وأسس تعليم السباحة بنادي المنارة البحري               

طبرق 20 يوليو 2022 (وال) -بدأت اليوم الأربعاء بمدينة طبرق، دورة تعليم مبادئ وأسس تعليم السباحة، برعاية نادي المنارة البحري، والاتحاد الفرعي للسباحة والغوص طبرق، وبمشاركة (75) متدرب من مدينة طبرق والمدن المجاورة.

وكالة الأنباء الليبية تابعت مع المنسق العام والمدرب المشرف على هذه الدورة عبد السلام خميس عمر والذي تحدث قائلا ” هذه الدورة مفتوحة للجميع ومدتها شهر كامل، وتقام سنويا ومن خلالها يتم اختيار البارزين لتمثيل نادي المنارة البحري، ومنتخب طبرق، وتابع تماشيا مع مقولة “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”، ومن هذا المنطلق، خاصة أن مدينة طبرق تتميز بأنها شبه جزيرة ويحيط بها البحر من ثلاث محاور، فهي تزخر بالعديد من المواهب والتي تحتاج إلى اهتمام وصقل، مما دفعنا إلى إقامة مثل هذه الدورات، وتعليم الأطفال لجميع أنواع السباحة تحت إشراف نخبة من المختصين والمدرب العام لمنتخب طبرق للسباحة، ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد الفرعي للسباحة والغوص طبرق.

وتابع أيضا: من أهداف اقامة مثل هذه الدورات هي بناء جيل ينافس على البطولات داخل وخارج ليبيا، وخير دليل على ذلك نادي المنارة البحري طبرق، لديه العديد من الأبطال تحصلوا على مراتب متقدمة على مستوى ليبيا في سباحة المسافات الطويلة والأحواض، وحصولهم على عدد ( 200) ميدالية على مستوى ليبيا، منها عدد (52 ) ميدالية ذهبية من عام 2011، وحتى اليوم.

واختتم عبدالسلام تصريحه: بأن نادي المنارة البحري يسعى في كل نهاية دورة إلى إقامة دورة تعليم في طرق الانقاذ والإسعافات الأولية للغريق خاصة لمن هم دون سن ( 14 ) عام، وكذلك تعليم السباحة لكبار السن، وقد تم تخريج دفعة منهم، وأيضا إقامة محاضرات تثقيفية لأولياء الأمور للتعريف بمخاطر التيارات البحرية الساحبةـ وكيفية التعامل مع الغريق وانتشاله بالصورة الصحيحة، وطرق الإنقاذ مع الغريق الشرس داخل المياه، بالتعاون مع رجال الضفادع البشرية والهلال الأحمر، ومكتب الإنقاذ البحري فرع أمن السواحل طبرق”.(وال طبرق) م ع / س خ.

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