بهدف شرارة.. الأهلي طرابلس يحسم “قمة الأهليين” بتغلبه على الأهلي بنغازي

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اختتمت قمة الجولة الثالثة من سداسي التتويج بالدوري الليبي بين الأهليين بفوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من القمة، التي أقيمت على ملعب صفاقس بتونس، بتعادل الفريقين من دون أهداف، وبعد مرور نحو نصف ساعة من الشوط الثاني نجح المهاجم البديل المحترف الأردني محمد شرارة، في تسجيل هدف الفوز للأهلي طرابلس في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 7 نقاط متساويًا مزاحمًا فريق الاتحاد صدارة الترتيب. وكان الاتحاد قد رفع رصيده كذلك إلى 7 نقاط بعد فوزه اليوم على الأخضر بهدفين لهدف.

في المقابل أصبح الأهلي بنغازي في آخر قائمة الترتيب العام لسداسي التتويج وذلك بنقطة واحدة.

الجولة الرابعة

وستقام الجولة الرابعة من سداسي التتويج يوم السبت القادم، حيث ستشهد الجولة قمة كروية بين قطبي العاصمة الأهلي طرابلس والاتحاد، وذلك للمنافسة على صدارة الترتيب العام.

بينما سيواجه النصر صاحب الترتيب الثاني بـ4 نقاط الأخضر صاحب الترتيب الثالث بـ 3 نقاط، وكذلك سيواجه الأهلي بنغازي، آخر الترتيب العام، فريق الأولمبي صاحب الـ 3 نقاط كذلك، والذي فاجأ اليوم فريق النصر وفاز عليه بهدف دون رد.

وستقام مواجهات الجولة الرابعة من سداسي التتويج، في نفس التوقيت، حيث ستنطلق المباريات عند الساعة الـ 6 من مساء يوم السبت.