تفوق الأهلي طرابلس والاتحاد .. والأولمبي يعقد مسألة تتويج النصر .. و الأهلي بنغازي يتذيل ترتيب السداسي

تونس 21 يوليو 2022 (وال) _ جرت – أمس الأربعاء – منافسات الجولة الثالثة من سداسي التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات وزعت على ثلاثة ملاعب تونسية.

فعلى ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير ، قلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الطاولة والموازين على نظيرة الأخضر بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات ثالث جولات مرحلة التتويج من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المباراة التي توسطها الحكم الدولي الليبي ( عبد الباسط شهوب )، بدأت دقائقها الأولى بجس نبض من جانب الفريقين،ومع مرور الوقت تحسن أداء كل منهما، لينجح الأخضر مطلع الدقيقة الـ 44 زيارة شباك الحارس ( معاد اللافي )، وذلك عن طريق تصويبة سددها مهاجمه ( أحمد كراوع ).

في الشوط الثاني رمى الاتحاد بكل أوراقة نحو دفاعات ومرمى الأخضر، على أمل تعديل الكفة ، لاسيما أن ذلك الضغط المكثف أسفر عن هدف التعديل للاتحاد، حيث لعب ( طلال فرحات ) كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأخضر، لينسل بدوره المهاجم ( انس المصراتي ) خلف المدافع واضعاً كرته داخل الخشبات الثلاثة.

المد الاتحادي تواصل فيما تبقى من عمره اللقاء، وعند مطلع الدقيقة الـ 81 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الاتحاد، وتأكد ذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفار، ليتقدم المدافع ( سند الورفلي ) للركلة ، محرزاً بها ثاني أهداف اللقاء، ومعها تنتهي مجريات المباراة بتفوق الاتحاد بنتيجة هدفان مقابل هدف.

وبهذا الفوز، رفع فريق الاتحاد رصيده من النقاط، إلى ( 7 ) نقاط جمعها من فوزان وتعادل، ومتساوياً بها مع الأهلي طرابلس، فيما تجمد رصيد الأخضر عند النقاط ( 3 ).

خطف الفوز

وخطف الأولمبي فوزاً من النصر معقداً بها قليلاً مسألة التتويج باللقب، وذلك لحساب ثالث جولات سداسي التتويج من الدوري الليبي لكرة القدم، في المباريات التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب سوسة التونسية.

هذه المقابلة التي أقيمت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم الدولي الليبي ( أحمد الشلماني ) انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان، فضلاً على أن هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الـ 67 ، وذلك إثر رأسية من اللاعب ( هشام الأجنف )، أستقرت على يمين الحارس ( أصيل المقصبي ).

ويعد هذا الفوز للأولمبي هو الأول من نوعه في سداسي التتويج، بينما تعقدت أمور فريق النصر نوعاً ما وقلة حظوظه في التتويج باللقب، ليتجمد رصيده عند النقاط الـ 4 .

متذيل الترتيب

فعلى أرضية ملعب الطيب المهيري في مدينة الصفاقسي فقد فريق الأهلي بنغازي مباراته أمام منافسة الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار الجولة الثالثة من مرحلة التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكما كان متوقعاً في هذا اللقاء الذي توسطه الحكم المصري ( محمود البناء ) بأن هذه المواجهة ستكون سريعة، ومثيرة منذ بدايتها، فضلاًَ على أن الفريقان قد تبادلا الهجمات والسيطرة، لكن جميع الكرات لم تهز الشباك، ليتأجل موعد الهداف إلى الشوط الثاني.

ومع بداية الـ 45 دقيقة الثانية، أجرى كلا المدربان عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، وذلك من أجل الوصول إلى مرمى الأخر، هذا وشهدت الدقيقة الـ 71 الجديد للأهلي، حيث مرر اللاعب ( نور الدين القليب ) كرة بينية متقنة، نجح من خلالها المحترف البديل الأردني ( محمد شرارة ) تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

يذكر أن هذا الفوز للأهلي طرابلس هو الثاني توالياً، واقعاً بها في المرتبة الأولى برصيد ( 7 ) نقاط، بينما تجمد رصيد الأهلي بنغازي عند النقطة الواحدة، متذيلاً بها سداسي التتويج. (وال _ تونس)

تقرير: سيف امبيه

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