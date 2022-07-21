ماذا قال مدرب الأهلي طرابلس قبل الديربي أمام الاتحاد؟

أخبار ليبيا 24

وصف، مدرب الأهلي طرابلس، فتحي الجبال، مواجهة الديربي أمام الاتحاد يوم السبت القادم بأنها مفتاح بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال الجبال، في تسجيل مصور نشر عبر صفحة النادي الأهلي طرابلس، إن فريقه يسير بخطوات جيدة من مباراة لأخرى وإنهم يخططون لكل”.

وأضاف الجبال، “لدينا بعد 3 أيام مباراة ديربي وهي المفتاح لنيل البطولة إن شاء الله”.

تصريح مدربنا فتحي الجبال بعد نهاية المباراة 📃#WeAreAlahliSC 🇳🇬 pic.twitter.com/NOfVCS9DWX — AlAhli SC 🇳🇬 (@Alahliysc) July 21, 2022

الصدارة

ويتصدر الأهلي طرابلس جدول الترتيب العام لسداسي التتويج بالدوري الليبي بفارق الأهداف فقط، عن غريمه التقليدي فريق الاتحاد، حيث استطاع الفريقين حصد سبع نقاط من 3 مواجهات (فوزين وتعادل) بالجولات الثلاث.

ويتعين على كلا الفريقين الفوز في لقاء “الديربي” يوم السبت القادم للانفراد بالصدارة، قبل الجولة الختامية لسداسي التتويج.