ديربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد في لقاء حسم اللقب

يحتضن ملعب حمادي العقربي برادس بالعاصمة التونسية ديربي طرابلس بين الاهلي والاتحاد في أقوى وأهم لقائات الجولة الرابعة من سداسي التتويج

الفريقان يدخلان المباراة برصيد متساوي من النقاط مايجعل المباراة مفصلية لكل فريق لخطف الصدارة ودخول الجولة الأخيرة بحظوظ أوفر لخطف اللقب ، إذ سيواجه الأهلي فريق الأولمبي في الجولةالأخيرة بينما سيختتم الاتحاد مبارياته بهذه المرحلة بلقاء فريق النصر

