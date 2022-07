النصر يواجه الأخضر والأولمبي يواجه الأهلي بنغازي السبت

وفي نفس التوقيت يصطدم النصر بالأخضر والأولمبي بالأهلي بنغازي لحساب الجولة الرابعة أيضا من سداسي التتويج

ملعب المنستير سيكون مسرحا للقاء النصر والأخضر الطامحين لخطف الفوز للمحافظة على حظوظهما في المنافسة على اللقب ، وفي المباراة الثانية سيدخل الأهلي بنغازي مباراته مع الأولمبي طامعا في تحسين صورته وخطف الانتصار الأول في حين يطمع أبناء الزاوية في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من هذه المباراة للبقاء على مقربة من فرق المقدمة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

