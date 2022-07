منتخب الشباب يواجه لبنان يوم الأحد القادم عربيا

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب يوم الأحد المقبل منافسات البطولة العربية المقامة بالسعودية بمواجهة المنتخب اللبناني بملعب نادي ضمك ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية التي انطلقت مجريتها يوم الأمس

منتخبنا الوطني لشباب وبعد مواجهته لمنتخب لبنان الأحد القادم سيواجه المنتخب الجزائري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة من منافسات دوري مجموعات البطولة العربية. هذا و استعد منتخبنا الوطني للبطولة العربية رفقة المدرب الوطني عياد القاضي بخوض لقاءئين أمام العراق خساره بثلاثة نظيفة وأمام السودان تعادل فيه بهدف لهدف .

