4 أغسطس موعدا لإجراء نصف نهائي كأس كرة القدم داخل الصالات

حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات ” 4″ من أغسطس القادم موعدا لإجراء منافسات نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات

لجنة كرة القدم داخل الصالات أختارات مدينة مصراتة لاستضافة نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم داخل الذي سيجمع دور النصف النهائي الأول فريق الاتحاد بفريق البراق و اللقاء الثاني سيواجه فريق السويحلي فريق الخور الذي تأهل مؤخرا بعد تخطيه لفريق الشباب الجبل في الدور الربع النهائي بنتيجة 11هدف مقابل 2 .

