اتحاد السباحة يشارك بمنتخب الناشئين في البطولة العربية لفئة الكبار

يستعد منتخبنا الوطني للسباحة للمشاركة في البطولة العربية التي انطلقت فعاليتها اليوم بمدينة وهران الجزائرية

الاتحاد الليبي للسباحة قرر المشاركة بمنتخب الناشئين في البطولة العربية والذي اختار المدرب الوطني علي البكوش السباح محمد قطاط للمشاركة في سباق “50” مترا حرة و ” 50″ مترا سباحة فراشة فيما سيشارك السباح الناشئ عوض المجبري في سباق “5 ” كيلو مياه مفتوحة، هذا وتأتي مشاركة ناشئي المنتخب في منافسات البطولة العربية لفئة الكبار ضمن استعدادات اتحاد اللعبة للاستحقاقات العربية والأفريقية والدولية القادمة

