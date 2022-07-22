استعداداً لمنافسات الدوري الليبي .. نادي دارنس يدعم فريقه الأول بثلاثة لاعبين

بنغازي 22 يوليو 2022 (وال) _ قامت إدارة نادي “دارنس” لكرة القدم، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من أفريقيا، استعداداً لمنافسات الدوري.

وشملت صفقة التعاقد، لاعب خط الوسط قادماً من نادي طلائع الجيش المصري (فرانك انقونقا) الغابوني، والنيجيري (ستانلي ديمجبا) والذي يشغل مركز الجناح الأيمن ولاعب سابق لفريق آنيمبا النيجيري، وحالياً لفريق سوبوروشي الجنوب الإفريقي، والصفقة الثالثة المهاجم الدولي للمنتخب النيجيري والقادم من نادي المغرب الفاسي (اليمي سيكيرو). (وال _ بنغازي) م ب

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