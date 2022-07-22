لجنة تنظيم المسابقات تعلن عن إجراءات مشددة في الدوري السداسي

تونس 22 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة تنظيم المسابقات عن إقامة إجراءات مشددة بخصوص الجولة الرابعة للدوري السداسي، للتتويج بالدوري الليبي للموسم 2022/2021.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

يسمح لكل نادي باصطحاب عدد 30 لاعباً فقط كحد أقصى على أن يتواجد داخل الملعب عدد 18 لاعباً منهم داخل الملعب والباقي بالمدرجات، وكذلك للمرافقين على أن يتواجد عدد 9 أشخاص وهم (مدير الكرة والمدرب والمساعد ومدرب الحراس والإداري والمعد البدني والطبيب والمعالج الطبيعي ومشرف المعدات).

و شددت الإجراءات على تواجد رئيس النادي ونائبه في المنصة الشرفية، وأيضاً تواجد أفراد الدفاع المدني والسلامة المهنية بسيارتهم خارج الملعب، وتواجد أيضاً للاقطي الكور بعدد 12 على أن يكونوا من فئة البراعم مصحوبين ببطاقاتهم الرياضية، و تشرف عليهم لجنة تنظيم الملاعب وأفراد الهلال الأحمر بعدد 4 أفراد.

كما نضت الإجراءات على تواجد الأطقم الإعلامية لقناة الوسط حسب القائمة المرفقة، وعدد 2 من قناة ليبيا الرياضية وعدد 2 إعلامي لكل نادي مصحوب ببطاقته، وتواجداهم يكون بجانب زواية الركنية. (وال _ تونس) م ب

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