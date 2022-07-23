الإعلان عن تكليفات حكام الجولة الرابعة لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز

تونس 23 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة التحكيم العامة عن أطقم التحكيم الجولة الرابعة لدور السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز 2021/2022م.

هذا و كلفت اللجنة الحكم (باسيفك) بمساعدة (أمري وباسكال) لإدارة الديربي، و(تسيما ومحمد إبراهيم) حكاما للفار، لقيادة المباراة الحاسمة لمعرفة بطل الدوري الليبي للموسم الحالي، بين فريق الاتحاد والأهلي طرابلس، بعد أن جمع الفريقين 7 نقاط من ثلاث مباريات.

و أسندت مهمة التحكيم لمباراة الأهلي بنغازي والأولمبي للحكم (عبد الواحد حرويدة) بمساعدة (عطيه محمد ومنجي أبوشكيوه) وحكام الفار كلا من (أحمد الشلماني وإبراهيم ابوكوز).

وختاماً لقاء الأخضرين النصر والأخضر بصافرة الحكم (ماجد الشمراني وفهد العمري وبدر الشمراني)، وحكام الفار (محمود البنا ويوسف البساطي). م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال