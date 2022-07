منتخب الشباب يفتتح مواجهات البطولة العربية بمواجهة لبنان يـوم الأحد

يَفتتح منتخبُنا الوطني لكرةِ القدم للشباب يومَ غدا الأحدِ منافساتِ البطولةِ العربيةِ بالسعودية بمواجَهةِ المنتخبِ اللبناني في ملعبِ نادي ضمك ضِمنَ مبارياتِ المجموعةِ الثالثةِ من البطولة.

منتخبنا الوطني للشباب وبقيادة المدرب الوطني عياد القاضي سيسعى في مباراته أمام المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز لوضع قدما نحو التأهل إلى الدور الربع النهائي والاستفادة من خسارة المنتخب اللبناني في الجولة الماضية أمام الجزائر بهدفين لهدف . هذا وسيختتم منتخب الشباب منافسات الجولة الأولى يوم الأربعاء المقبل بمواجهة المنتخب الجزائري.

