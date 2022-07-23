أستون فيلا يحقق “ريمونتادا” أمام مانشستر يونايتد

فرض نادي أستون فيلا التعادل على مانشستر يونايتد (2-2) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم فريق “الشياطين الحمر” بهدفين متتاليين، الأول سجله جادون سانشو في الدقيقة 25، بينما جاء الثاني بـ”نيران صديقة” سجله مدافع أستون فيلا، ماتي كاش، عند الدقيقة 42 خطأ في مرماه.

ولكن فريق أستون فيلا عاد من بعيد وأدرك التعادل بإحرازه هدفين متتاليين أيضا، الأول سجله المهاجم الجامايكي ليون بايلي بحلول الدقيقة 49، والثاني وقع عليه المدافع الإنجليزي كالوم تشامبرز في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب “بيرث أرينا” بمدينة بيرث الأسترالية.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الأول في جولته التحضيرية للموسم الجديد، التي استهلها بفوز ساحق على ليفريول برباعية نظيفة، وآخر على ملبورن الأسترالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ومن ثم تغلب على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.