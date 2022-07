منتخب الناشئين يواصل تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية

يواصل منتخب الناشئين لكرة القدم يواصل تدريباته بمدينة مصراتة استعدادا للبطولة العربية التي ستقام بالجزائر في 22 من شهر أغسطس المقبل.

معسكر المنتخب الوطني لناشئين الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني محمد البرعصي ومساعده محمد الزقوزي سيتواصل لمدة أسبوع بخوض تدريبات مكثفة صباحية ومسائية بملعب المدينة الرياضية بمصراتة وسيشهد التجمع الأول مشاركة 30 لاعبا على أن يتم تقليص العدد في ختام التجمع التدريبي الأول إلى 23 لاعبا سيمثلون القائمة النهائية.

