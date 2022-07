توج فريق الجامعة السنوسية بكأس ليبيا للكرة القدم المصغرة بعد فوزه على التحدي مصراتة بركلات الترجيح.

النهائي الذي أقيم على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء وانتهى الشوط الأصلي و الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ولجأ بعد ذلك الحكم صلاح تكاله لركلات الترجيح لتبتسم لفريق الجامعة السنوية بثلاثة أهداف لهدفين.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الجامعة السنوسية يتوج بكأس ليبيا للكرة المصغرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار